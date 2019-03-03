Актёра Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян

По словам египетского депутата, артист исполнением роли Фредди Меркьюри пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Американского актёра Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев жителей Египта. Об этом заявил секретарь жилищного комитета законодательного органа страны в эфире телеканала Al-Hadath Alyoum.

— Этот человек стремится навредить моральным устоям наших молодых людей, и я был очень удивлён, когда египетские СМИ начали активно праздновать его победу, — сказал депутат.

Парламентарий добавил, что хоть роль фронтмена английской группы Queen, сыгранная Малеком в фильме, и далека от его реальной персоны, он всё же ею пытается пропагандировать нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Напомним, 25 февраля Рами Малек получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Богемская рапсодия".