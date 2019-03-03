Путин: Чем сложнее обстановка, тем больше спортивных событий будет в России

По словам главы государства, Россию ждут крупные соревнования разного уровня в различных видах спорта.

Чем сложнее международная обстановка, тем больше спортивных мероприятий будет организовано в России. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил президент РФ Владимир Путин.

— Чем сложнее обстановка, тем больше будет проводиться культурных и спортивных мероприятий, которые призваны объединить людей, — сказал президент.

По его словам, эта ситуация выполняет гуманитарную миссию спорта. Президент подчеркнул, что Россию ждут крупные соревнования разного уровня в различных видах спорта. Глава государства напомнил, что наша страна подала заявку на проведение летней Универсиады в Екатеринбурге.

Напомним, 2 марта в Красноярске стартовала зимняя Универсиада, соревнования завершатся 12 марта. Первое золото завоевала российская лыжница Алиса Жамбалова.