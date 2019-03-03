"Сомнительный размен". Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью информационному агентству "Куна" оценил продвигаемую США "сделку века" по палестино-израильскому конфликту.
Лавров отметил, что если верить имеющейся информации, сделка представляет собой "сомнительный размен", который противоречит, уже признанной международным сообществом, базе ближневосточного урегулирования.
Кроме того, глава МИД отметил, что обнародование деталей сделки было отложено до тех пор, пока не сформируется новое Правительство Израиля.
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