В ДТП с маршруткой под Тверью пострадало восемь человек

В Тверской области на трассе Калязин — Кашин — Тверь произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. Об этом сообщили в ГИБДД.

По данным правоохранителей, на 15-м км автодороги произошло лобовое столкновение автомобиля "Рено-Логан" и микроавтобуса "Мерседес". В результате оба водителя, а также пассажир легковушки и пассажиры автобуса получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства случившегося.