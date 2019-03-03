В ДТП с маршруткой под Тверью пострадало восемь человек

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В ДТП с маршруткой под Тверью пострадало восемь человек

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В Тверской области на трассе Калязин — Кашин — Тверь произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. Об этом сообщили в ГИБДД.

По данным правоохранителей, на 15-м км автодороги произошло лобовое столкновение автомобиля "Рено-Логан" и микроавтобуса "Мерседес". В результате оба водителя, а также пассажир легковушки и пассажиры автобуса получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства случившегося.

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