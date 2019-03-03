Путин заявил, что объекты Универсиады будут использоваться в дальнейшем

Глава государства отметил, что поддерживал план проведения Универсиады именно в Красноярске.

Спортивные объекты Всемирной зимней универсиады, которые были построены в Красноярске, будут использоваться и в дальнейшем. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что поддерживал план проведения Универсиады именно в Красноярске. В этом городе, как отмечает президент, нужно развивать инфраструктуру.

— Это студенческий и молодёжный город, поэтому это всё будет востребовано, — сказал Путин.

Напомним, 2 марта в Красноярске стартовала зимняя Универсиада, соревнования завершатся 12 марта. Первое золото завоевала российская лыжница Алиса Жамбалова.