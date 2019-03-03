Немецкий политик заявил, что тема Крыма на Западе затухает

По его словам, только украинские власти пытаются вернуть этот вопрос в международную повестку.

Глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакебрюка (Германия) Андреас Маурер заявил, что тема принадлежности Крыма в западных странах постепенно сходит на нет. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, международное сообщество понимает необратимость интеграции Крыма, а заявления украинских политиков о возвращении полуострова не воспринимаются всерьёз.

Он отметил, что власти Украины пытаются вернуть этот вопрос в международную повестку путём создания провокаций у российских границ, как это было в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

Напомним, Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.