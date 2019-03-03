В МВД опровергли сообщения об увольнении полицейских, задержавших Емельяненко

Информация, что сотрудники полиции, которые задержали в Кисловодске бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, будут уволены, не соответствует действительности. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В сообщении также отмечается, что правоохранители действовали в рамках закона.
Ранее телеканал "360" со ссылкой на свои источники сообщил, что полицейских предупредили о приезде звезды и просили не трогать спортсмена, чтобы избежать проблем.
Напомним, пьяный Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске. В суде он признал, что сел за руль нетрезвым, но не согласился с тем, что оказывал сопротивление при задержании. По словам Емельяненко, его спровоцировали полицейские. В итоге его арестовали на десять суток.
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