В МВД опровергли сообщения об увольнении полицейских, задержавших Емельяненко

Ранее в СМИ появилась информация, что правоохранители были предупреждены о приезде звезды и их просили не трогать бойца, чтобы избежать проблем.

Информация, что сотрудники полиции, которые задержали в Кисловодске бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, будут уволены, не соответствует действительности. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В сообщении также отмечается, что правоохранители действовали в рамках закона.

Ранее телеканал "360" со ссылкой на свои источники сообщил, что полицейских предупредили о приезде звезды и просили не трогать спортсмена, чтобы избежать проблем.

Напомним, пьяный Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске. В суде он признал, что сел за руль нетрезвым, но не согласился с тем, что оказывал сопротивление при задержании. По словам Емельяненко, его спровоцировали полицейские. В итоге его арестовали на десять суток.