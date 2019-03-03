"Не зря едят кашу". Захарова ответила журналистам, назвавшим посла РФ шпионом

По её словам, представители британских СМИ в очередной раз показали, что "дурно образованы и плохо воспитаны".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала так называемое расследование британских СМИ, в котором посол РФ в Лондоне Александр Яковенко называется шпионом.

Годовщина "Солсбери" отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссировано. Журналисты там не зря едят свою кашу: найден наиглавнейший советско-российский шпион и им оказался... Александр Яковенко Мария Захарова

Дипломат также указала на два факта, на которые в своём "расследовании" опираются британские издания. Так, по данным СМИ, Яковенко работал в Постоянном представительстве при ООН в Нью-Йорке и уехал из города в момент, когда агентов КГБ высылали из США. Кроме того, указывается, что российский посол награждён "военной" медалью ордена За заслуги перед Отечеством.

— В принципе, всё сходится. Если не брать в расчёт, что в Нью-Йорке Александр Яковенко проработал пять лет и завершил командировку в установленный срок. <...> Если же британские журналисты реально полагают медаль ордена За заслуги перед Отечеством военной наградой, у меня вообще слов нет, — подчеркнула Захарова.

По её словам, британские журналисты в очередной раз показали, что "дурно образованы и плохо воспитаны".