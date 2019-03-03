Путин: Запуск производства автоматов Калашникова в Индии укрепит её потенциал

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Путин: Запуск производства автоматов Калашникова в Индии укрепит её потенциал

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Фото: © Flickr/brian.ch

Завод станет очередным символом дружбы и сотрудничества двух стран, считает глава государства.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии открытия российско-индийского предприятия по производству автоматов Калашникова. Соответсвующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что запуск производства автоматов Калашникова в Индии будет способствовать укреплению её оборонного потенциала, создаст новые квалифицированные рабочие места, даст стимул профессиональному образованию и подготовке кадров.

Путин также подчеркнул, что завод, который открылся в городе Амети, станет символом дружбы и сотрудничества России и Индии.

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