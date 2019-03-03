Назван самый кровавый хоррор в истории кино

Американская актриса Джессика Честейн призналась, что сиквел "Оно" — самый кровавый фильм.

Звезда кино с таким заявлением выступила в программе "Ночное шоу с Джимми Фэллоном". Запись интервью с Честейн была опубликована на официальном YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Честейн исполнила роль Беверли Марш в новом фильме Андреса Мускетти. По словам Джессики, во время работы над одной из сцен фильма участник съёмок заявил о том, что было использовано самое большое количество крови за всю историю кинематографа.

— Вот что я скажу: на следующий день я выковыривала кровь из своих глаз. Это была фальшивая кровь, — рассказала актриса.

Напомним, в 90-е годы по мотивам романа Стивена Кинга "Оно" вышел мини-сериал с Тимом Карри в главной роли. В 2017 году Мускетти снял ленту, которая рассказывает о семерых детях, которых мучает клоун Пеннивайз. Премьера ленты состоялась 5 сентября.