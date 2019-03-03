Арестованный в Австрии велогонщик признался в употреблении допинга

Арест спортсмена связан с антидопинговой операцией, которая проходит в стране после скандала на ЧМ по лыжным гонкам.

Австрийский велогонщик Штефан Денифль, арестованный полицией ранее, признался в употреблении допинга. Об этом сообщает издание Krone.

Отмечается, после того как спортсмен признал вину, его отпустили на свободу. Ранее был задержан его врач, который подозревается в выдаче препаратов спортсменам.

Задержание велогонщика связано с антидопинговой операцией, которая проходит в стране после скандала на ЧМ по лыжным гонкам.

Напомним, ранее полиция Австрии совместно с немецкими коллегами провела рейд в Зеефельде, по итогам которого было арестовано пятеро спортсменов. Все они обвиняются в нарушении антидопинговых правил.