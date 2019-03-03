Джоан Роулинг пообещала удивить фанатов "Фантастических тварей"

Ранее сообщалось, что вторая часть фильма показала себя не так хорошо, как рассчитывали авторы.

Британская сценаристка и писательница Джоан Роулинг заявила, что удивит фанатов третьей частью фильма "Фантастические твари". Сделать это планируется с помощью нового персонажа. Об этом сообщает издание CB.

— Я говорила об этом, когда мы анонсировали пять лент. Всегда возможно, что некоторые нюансы будут меняться, однако сюжетная линия есть. Моё внимание особенно занимает один персонаж. Фанаты будут удивлены после того, как увидят его, — рассказала Роулинг.

Напомним, ранее генеральный директор компании WB Кевин Цудзихара рассказал о том, что вторая часть "Фантастических тварей" показала себя не так хорошо, как рассчитывали авторы фильма. Несмотря на это, Роулинг усердно работает над сценарием третьей ленты.

Также Цудзихара добавил, что компания планирует создать ленту, которая понравится не только фанатам книг про Гарри Поттера, но и тем, кто отдалён от мира вселенной.