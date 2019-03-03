СКР уточнил число пострадавших в ДТП под Тверью

11 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Тверской области. Об этом сообщается на официальной странице Следственного комитета РФ в "Твиттере".

После ДТП с пассажирским микроавтобусом Мерседес-Бенц в Тверской области, в результате которого пострадали 11 человек, следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев происшествия.



В автотранспортном предприятии будет изъята документация и опрошены руководители pic.twitter.com/4JwQwmvbgp — Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 марта 2019 г.

Сейчас на месте работают следователи, осматривают место ДТП и опрашивают очевидцев.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.