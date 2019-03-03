СКР уточнил число пострадавших в ДТП под Тверью

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СКР уточнил число пострадавших в ДТП под Тверью

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11 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Тверской области. Об этом сообщается на официальной странице Следственного комитета РФ в "Твиттере".

Сейчас на месте работают следователи, осматривают место ДТП и опрашивают очевидцев.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

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