Ozon отложил запуск доставки еды из ресторанов в пользу других сервисов

Компания планировала начать тестирование во второй половине 2019 года на территории Москвы.

Российский онлайн-ретейлер Ozon принял решение перенести доставку еды из ресторанов на неопределённый срок. Сервис планировалось запустить в середине этого года. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на российскую компанию.

В российской компании заявили, что доставку перенесли, чтобы развивать другие сервисы. Также в фирме планируют оптимизировать внутренние процессы. Теперь в приоритете у компании будут проекты, которые напрямую связаны с покупкой товаров, а также финансовые услуги и сервисы для маркетплейса.

Напомним, о планах запустить доставку в Ozon заявили 21 января. Сначала компания хотела протестировать сервис в Москве, а позже планировала выходить в регионы (Новосибирск, Нижний Новгород и другие города).