В России 65 кинофестивалей смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения

В число таких фестивалей входят Московский международный кинофестиваль, Московский еврейский кинофестиваль и другие.

Министерство культуры России утвердило перечень проводимых в этом году в России международных кинофестивалей, которые могут показывать фильмы без прокатного удостоверения. Об этом сообщает ТАСС.

В перечень было включено 65 разных мероприятий. Среди них — 41-й Московский международный кинофестиваль (пройдёт 18–25 апреля), Московский еврейский кинофестиваль (23–30 июня), Международный фестиваль документального кино "Артдокфест" (5–12 декабря) и другие.

Также стало известно, что фестивали, которые не входят в соответствующий список, должны будут получить прокатное удостоверение, чтобы показывать фильмы. Это необходимо сделать согласно Федеральному закону №126 ("О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации").