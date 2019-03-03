Занесло на высокой скорости. Момент одной из аварий на МКАД попал на видео

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Занесло на высокой скорости. Момент одной из аварий на МКАД попал на видео

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Момент одной из утренних аварий на МКАД в Москве попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал Life Shot.

На кадрах видно, как автомобиль Lada Priora на высокой скорости перестраивается из ряда в ряд. В какой-то момент его заносит на автомобиль, ехавший рядом. После этого оба транспортных средства бросает из стороны в сторону и каждый из них ударяется о заграждение.

С раннего утра 3 марта столичный регион оказался во власти южной периферии циклона — в город и область пришло потепление и метель. Несмотря на предупреждения ЦОДД, на одной только МКАД столкнулось 38 машин. Лайф публиковал видео с места инцидента. Сейчас все аварии разобраны.

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