В ДНР сообщили о стягивании военных и техники ВСУ в район Горловки

В Народной милиции республики также рассказали, что рядом с населённым пунктом Зайцево расположились около ста боевиков группировки "Азов".

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил о том, что Украина стягивает солдат и технику в район Горловки.

— Среди технического оснащения боевиков восемь БМП и девять единиц 122-мм гаубиц Д-30. В качестве средств усиления этой боевой группе переданы 10 танков из состава 30-й механизированный бригады, — сказал Безсонов.

Как отмечается, рядом с населённым пунктом Зайцево, расположенном на окраине Горловки, было зафиксировано прибытие около ста боевиков украинской ультраправой группировки "Азов".

Народная милиция ДНР призвала Специальную мониторинговую миссию принять во внимание присутствие украинских военных и боевиков у границы Горловки и проконтролировать вывод "запрещённого минскими договорённостями вооружения в установленные места хранения".