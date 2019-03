Звезда "Игры престолов" сняла клип. В нём сыграла другая актриса из сериала

Постановкой новой работы, которая была представлена в Сети, занималась Лина Хиди.

Восьмой (он же финальный) сезон "Игры престолов" выйдет в апреле, а пока актёры из сериала подыскивают новые занятия. К примеру, Лина Хиди (Серсея Ланнистер) выступила режиссёром клипа, в котором снялась Мэйси Уильямс (Арья Старк).

Это дебют Хиди в качестве режиссёра. Она сняла клип на песню Фрейи Райдингс You Mean the World to Me. По словам Хиди, у неё было несколько вариантов видео, но некоторые из них — слишком мрачные.

Напомним, премьера первого эпизода заключительного сезона "Игры престолов" запланирована на 14 апреля.