Московские коммунальщики устраняют последствия снегопада

Коммунальные службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада, который обрушился на столицу минувшей ночью. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.
Отмечается, что уже проведена противогололёдная обработка дорог, тротуаров и многих других объектов. Коммунальщики смогли не допустить образование гололёда.
Снег убирается вручную и при помощи техники. Работают все снегоплавильные пункты.
Сейчас снегопад в Москве прекратился. Однако синоптики ожидают, что вечером осадки напомнят о себе.
С раннего утра 3 марта столичный регион оказался во власти южной периферии циклона — в город и область пришли потепление и метель.
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