Московские коммунальщики устраняют последствия снегопада

Снег убирается вручную и при помощи техники. Работают все снегоплавильные пункты.

Коммунальные службы Москвы продолжают устранять последствия снегопада, который обрушился на столицу минувшей ночью. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Отмечается, что уже проведена противогололёдная обработка дорог, тротуаров и многих других объектов. Коммунальщики смогли не допустить образование гололёда.

Снег убирается вручную и при помощи техники. Работают все снегоплавильные пункты.

Сейчас снегопад в Москве прекратился. Однако синоптики ожидают, что вечером осадки напомнят о себе.

С раннего утра 3 марта столичный регион оказался во власти южной периферии циклона — в город и область пришли потепление и метель.