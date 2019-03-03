Чичерина назвала Facebook психическим оружием США

Таким образом она отреагировала на решение администрации соцсети заблокировать её страницу.

Певица Юлия Чичерина назвала "Фейсбук" психическим оружием США после того, как администрация соцсети заблокировала её страницу за посты, посвящённые ситуации на Украине.

— Просто знайте: ФБ — это психическое оружие разведки США. На его счету уже несколько революций и множество смертей. Марк Цукерберг стравливает русских с украинцами, — написала она на своей странице во "ВКонтакте".

Она обратила внимание на то, что администрация регулярно блокирует страницы "социально значимых личностей", например Захара Прилепина, Дмитрия Стешина и других людей, имеющих взгляды, отличные от "укронеофашистских".

Как сообщил URA.RU представитель певицы Олег Гененфельд, Чичерина не будет давать никаких дополнительных комментариев, потому что "всё, что она хотела сказать, там написано".