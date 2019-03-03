В США оценили российский автомат ШАК-12

Эксперты NI отмечают, что огнестрельное оружие данного типа бьёт на поражение, поэтому перестрелок можно избежать.

Автомат ШАК-12 — идеальное оружие для антитеррористических операций в условиях города и ближнего боя. Такую оценку российской разработке дало издание National Interest.

Как отмечает автор материала, точный выстрел обычным патроном не всегда нейтрализует цель, поскольку адреналин может купировать воздействие огнестрельного ранения на организм, что может привести к атаке в ответ, даже если противник смертельно ранен.

ШАК-12 бьёт на поражение, поэтому продолжительных перестрелок можно избежать. Для автоматов этого типа разработаны три вида патронов, поэтому ШАК-12 — ещё и тактически гибкое оружие.

В зависимости от типа снаряда можно пробивать стены, укрытия и бронежилеты. Тем более отлитые из алюминия пули легки и почти не дают рикошетов.

Ранее военный эксперт из США Майк Епископос отметил, что АШ-12, входящий в состав штурмового автоматического комплекса ШАК-12, позволит спецназовцам эффективнее работать в условиях как ограниченного пространства, так и на средних дистанциях.