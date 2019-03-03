Google поддерживает слежку и ограничения прав женщин в Саудовской Аравии

Соответствующие действия осуществляются с помощью правительственного приложения Absher.

Компания Google отказалась удалять из магазина Google Play приложение правительства Саудовской Аравии Absher. Программа позволяет мужчинам следить за передвижением своих родственниц и ограничивать их путешествия. Об этом сообщает Insider.

В американской фирме рассмотрели жалобы правозащитников. Однако Google заявила, что сервис правительства не нарушает правила. Соответствующий ответ пресс-служба Google прислала на запрос членов американского Конгресса, которые также выступили с требованием удалить приложение.

Само приложение работает как сервис Министерства внутренних дел Саудовской Аравии. Через него местные жители могут получить паспорт, зарегистрировать авто и так далее. Правда, мужчины используют приложение для того, чтобы ограничивать поездки женщин, выбирать места для путешествий, а также запрещать им покидать страну.

Напомним, ранее правозащитники раскритиковали Apple за наличие этого приложения в App Store. Гендиректор фирмы Тим Кук заявил, что ничего не слышал об этом приложении, но пообещал разобраться.