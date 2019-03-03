Худее будут. Французов призвали не злоупотреблять булочками с маком

В одной из партий продукции нашли сразу половину дозы мака, которая используется для препарата от рака.

Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством Франции рекомендовало жителям страны временно отказаться от употребления булочек с маком.

Внимание к проблеме было привлечено специалистами Парижского токсикологического центра, которые обнаружили повышенное содержание морфина и кодеина в анализах людей, обратившихся к ним. При этом все они до приёма употребляли булочки с маком.

Любопытно, но слишком высокие показатели были обнаружены и в самой продукции, которую также изучили сотрудники центра. В одной из партий булочек нашли сразу половину дозы мака, которая используется для препарата от рака.

В итоге было рекомендовано отказаться от употребления булочек с маком тем, кому необходима предельная концентрация, а также наиболее уязвимым слоям населения.