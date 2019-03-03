Попугаи-наркоманы атакуют маковые поля в Индии

Опьянённые птицы врезаются в деревья и летают зигзагами, пока не закончится действие наркотика.

Попугаи, которые пристрастились к опию, совершают регулярные налёты на маковые плантации в штате Мадхья-Прадеш (Индия). Об этом сообщает издание India Today.

Фермеры заявили, что большие стаи попугаев прилетают есть мак по 30-40 раз в день. Некоторые даже забирают растения с собой. Также иногда птицы ждут, пока фермеры надрежут маковые коробочки, чтобы они быстрее созревали.

В итоге опьянённые попугаи летают зигзагами и врезаются в деревья, пока не кончится действие наркотика. После этого они возвращаются на плантации за добавкой. Для того чтобы защитить урожай, фермерам приходится охранять свои поля круглосуточно.