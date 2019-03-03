"Уфа" вернёт болельщикам деньги за билеты после матча с "Динамо"

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"Уфа" вернёт болельщикам деньги за билеты после матча с "Динамо"

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Футбольный клуб "Уфа" вернёт болельщикам деньги за билеты и предоставит бесплатный проход на следующую игру после поражения от московского "Динамо" в матче чемпионата России. Об этом сообщается в официальном твиттере уфимцев.

"Уфа" уступила в домашней игре московскому "Динамо" со счётом 2:1, причём бело-голубые забили на четвёртой добавленной минуте ко второму тайму. Уфимцы занимают предпоследнее, 15-е место, по итогам 18 туров, "Динамо" — 10-е.

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