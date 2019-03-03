"Уфа" вернёт болельщикам деньги за билеты после матча с "Динамо"

Футбольный клуб "Уфа" вернёт болельщикам деньги за билеты и предоставит бесплатный проход на следующую игру после поражения от московского "Динамо" в матче чемпионата России. Об этом сообщается в официальном твиттере уфимцев.

ФК «Уфа» вернёт деньги болельщикам!



Как сообщалось ранее: в случае потери очков в матче с «Динамо» ФК «Уфа» вернет деньги каждому болельщику, которые он потратил на билет и в качестве бонуса подарит аналогичный билет на следующую домашнюю игру https://t.co/Kk33AftQyd pic.twitter.com/kxulGe1Ntj — ФК УФА (@UfaFc) 3 марта 2019 г.

"Уфа" уступила в домашней игре московскому "Динамо" со счётом 2:1, причём бело-голубые забили на четвёртой добавленной минуте ко второму тайму. Уфимцы занимают предпоследнее, 15-е место, по итогам 18 туров, "Динамо" — 10-е.