Три слова. Отец Децла назвал имя сына покойного рэпера

Оказалось, что Толмацкий долгое время скрывал третье имя ребёнка от СМИ и общественности.

Отец Децла, Александр Толмацкий, раскрыл имя своего внука. Оказалось, что у ребёнка Децла имя состоит из трёх слов: его зовут Меркурий Антоний Иоанн. Рэпер скрывал третье имя ребёнка от СМИ и общественности на протяжении тринадцати лет.

Информацию об этом Толмацкий-старший раскрыл в своём инстаграм-аккаунте. Именно в этой социальной сети он опубликовал свидетельство о рождении Меркурия. Скорее всего, своими действиями он хотел доказать, что отца ребёнка не вписывали в документ.

Также Александр Толмацкий ещё раз подчеркнул, что по решению Децла все деньги от его произведений должен получать его сын, которого в семье называют Тони.

Напомним, Децл умер 3 февраля в Ижевске. Ему было 35 лет.