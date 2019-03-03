Нетаньяху заявил, что пригласил Путина на открытие монумента блокады Ленинграда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил членам правительства, что пригласил президента России Владимира Путина на открытие монумента блокады Ленинграда, которое состоится в Иерусалиме.
Он подчеркнул, что Путин посетит мероприятие в качестве почётного гостя и уже принял приглашение.
Напомним, Нетаньяху в ходе визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным пригласил его на открытие памятника в Иерусалиме, посвящённого снятию блокады Ленинграда.
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