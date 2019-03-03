Нетаньяху заявил, что пригласил Путина на открытие монумента блокады Ленинграда

Читайте также

Нетаньяху заявил, что пригласил Путина на открытие монумента блокады Ленинграда

3

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил членам правительства, что пригласил президента России Владимира Путина на открытие монумента блокады Ленинграда, которое состоится в Иерусалиме.

Он подчеркнул, что Путин посетит мероприятие в качестве почётного гостя и уже принял приглашение.

Напомним, Нетаньяху в ходе визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным пригласил его на открытие памятника в Иерусалиме, посвящённого снятию блокады Ленинграда.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×