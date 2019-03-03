Умер актёр из "Возвращения Мухтара — 2" и "Роксоланы"

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Умер актёр из "Возвращения Мухтара — 2" и "Роксоланы"

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал Романюка великим актёром и отметил, что у артиста было много планов.

Народный артист Украины, актёр Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.

<p>Фото: © Replyua.net</p>

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал его великим актёром и отметил, что у артиста было много планов.

Добавим, что зрителям Романюк известен по работе в таких картинах, как "Роксолана", "Мамай", "Возвращение Мухтара — 2" и других.

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