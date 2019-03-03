Киев заявил о задержании в Крыму "священника" украинской "новой церкви"

"Архиепископ" планировал посетить судебное разбирательство дела Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Киев утверждает, что "архиепископ" "новой церкви" Украины Климент якобы был задержан полицейскими в Симферополе. Об этом сообщается на сайте неканонической церковной структуры.

В сообщении говорится, что "священник" был задержан на автовокзале Симферополя.

— Последние сведения о нём — что его везут в Киевское районное отделение полиции, — сообщается на сайте "новой церкви".

Климент, как уточняется, планировал посетить судебное разбирательство дела Павла Гриба в Ростове-на-Дону. Связи с "архиепископом" нет.

Крымское управление Министерства внутренних дел России пока не комментирует ситуацию.

20-летнего Павла Гриба задержали в августе 2017 года. По данным следствия, молодой человек через Интернет в течение двух месяцев общался с ученицей одной из школ Сочи, призывая её принести на выпускной вечер взрывное устройство и привести его в действие.

Напомним, "новая церковь" Украины была образована 15 декабря 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, а 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии "новой украинской церкви".