Британский боец UFC восхитился "нокаутом" продавщицы из Владимирской области

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Британский боец UFC восхитился "нокаутом" продавщицы из Владимирской области

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Ролик с атакой отважной работницы стал популярным после публикации на сайте Reddit.

Боец UFC из Великобритании Даррен Тилл восхитился "нокаутом" работницы магазина из Владимирской области. Видео с "поединком" он опубликовал в "Инстаграме".

Инцидент, попавший на видео, произошёл в продуктовом магазине в Гусь-Хрустальном.

На кадрах видно, как сотрудница магазина несколькими ударами "нокаутирует" пьяного посетителя, бившего о холодильник другого мужчину, стоявшего в очереди.

Как отмечается, видео стало популярным после того, как его опубликовали на сайте Reddit и оно разошлось по социальным сетям.

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