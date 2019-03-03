Партия социалистов одержала победу на парламентских выборах в Молдавии

Таким образом, партия получит 35 мест в парламенте. Немногим меньше у демократов — 30.

Партия социалистов Молдавии, которая поддерживает Игоря Додона и выступает за поддержание отношений с Россией, одержала победу на выборах в парламент республики. Об этом сообщила председатель ЦИК страны Алина Руссу.

Таким образом, партия получит 35 мест в парламенте. Немногим меньше у демократов — 30, которые стали вторыми. 26 мандатов получит проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас").

Добавим, что ещё семь мандатов у партии "Шор", а оставшиеся три достанутся независимым депутатам.

Парламентские выборы в Молдавии прошли 24 февраля. Явка на них составила 49,22%.