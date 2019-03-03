Отец Децла ответил на обвинения вдовы рэпера в "объявлении войны"

Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий ответил на обвинения вдовы исполнителя, Юлии, о том, что родители супруга "объявили ей войну".

— У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери... К нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас, — приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что Юлии предлагали помощь с открытием счёта в банке для неё и сына, а также рекомендовали вписать имя рэпера в свидетельство о рождении Тони.

Как писал ранее Лайф, вдова Децла заявила, что родители Кирилла хотят получить права на творческое наследие исполнителя и забрать ребёнка.