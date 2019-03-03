Беглов поручил закупить новое оборудование в крупнейшую больницу Петербурга

Градоначальник заявил, что в приоритете городского правительства — здоровье горожан.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил клиническую ревматологическую больницу № 25 и поручил выделить средства на приобретение медицинского оборудования и проектирование нового корпуса учреждения. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

— У нас в приоритете — сохранение здоровья граждан, а не бездумная экономия бюджета, — сказал Беглов.

Беглов осмотрел амбулаторно-консультативное отделение, стационар и отделение эфферентной терапии. Также он убедился в эффективном функционировании системы "Электронное рабочее место врача".

Мэр побеседовал с сотрудниками больницы и дал поручение комитету по здравоохранению до сентября 2019 года купить УЗИ-аппарат экспертного класса, увеличить штат ревматологов в районных поликлиниках и ускорить внедрение электронного документооборота в работе медиков.