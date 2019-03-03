DC перестанет создавать единую вселенную для своих фильмов

В настоящий момент авторы фильмов планируют сделать весь акцент на сольники вроде "Джокера" и "Чудо-женщины".

Исполнительный директор фирмы Warner Bros. Кевин Цудзихара заявил, что у всех фильмов студии уникальный тон и сюжет, поэтому их сложно объединить. Он выразил твёрдую уверенность в том курсе, который выбрала компания DC Films после тщетных попыток связать персонажей одним сюжетом. Об этом сообщает The LA Times.

— Эта вселенная не так хорошо связана, как мы хотели, — заявил Цудзихара.

Таким образом, теперь кинокомпания хочет сосредоточиться на каждом герое в отдельности. Среди ближайших проектов компании: "Шазам", "Джокер", "Чудо-женщина: 1984", "Хищные птицы".

Помимо всего прочего, Цудзихара не отрицает, что в будущем получится связать отдельные фильмы между собой. Вместе с этим он доволен, что зрители положительно приняли что-то, кроме фильмов о Супермене и Бэтмене.