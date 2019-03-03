Болтон заявил, что США хотят создать коалицию для смены власти в Венесуэле

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты хотят создать коалицию для смены власти в Венесуэле. Об этом он сказал в интервью CNN.

— Я бы хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить (Мадуро), сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать, — сказал Болтон.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо ранее заявил, что возвращается в Боливарианскую Республику. Он сообщал, что не боится тюрьмы после возвращения в Венесуэлу. В связи с этим США предостерегли Каракас от ареста оппозиционера, а глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, с чем столкнутся те, кто будет угрожать безопасности оппозиционного лидера.