Российские дипломаты готовы встретиться с сыном жертвы инцидента в Эймсбери

Сотрудники Посольства России в Лондоне выразили готовность встретиться с Эваном Хоупом, мать которого скончалась в результате инцидента в британском городе Эймсбери. Об этом говорится в сообщении, опубликованном российским диппредставительством.

Посольство также готово встретиться с Хоупом, с тем чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции Посольство РФ в Лондоне

Ранее 20-летний сын погибшей в Эймсбери Дон Стёрджесс обвинил в предательстве Правительство Великобритании. Хоуп посетовал, что ни премьер-министр Тереза Мэй, ни правительство ни в какой форме не выразили ему соболезнований.

Напомним, два человека были найдены у себя дома в городе Эймсбери в бессознательном состоянии 30 июня 2018 года. 4 июля британская полиция заявила, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". 8 июля одна из пострадавших — Дон Стёрджесс —скончалась.