"Энергетическая страна". Гройсман рассказал о планах Украины экспортировать газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина в будущем сможет обойтись без поставок газа в страну, а также стать экспортёром голубого топлива. Об этом он написал в "Фейсбуке".

— Украина — это энергетическая страна. Я уверен, что мы можем извлечь больше собственного газа и потреблять его эффективно <...> Главная цель энергетической стратегии — обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортёром, — отметил Гройсман.

Как писал ранее Лайф, за последние два года газ на Украине подорожал на 89%. Кроме того, Гройсман заявил, что за 2018 год ВВП Незалежной вырос на 3,2%.