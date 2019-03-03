Леонид Трахтенберг покидает должность главы пресс-службы "Спартака"

Решение было принято после публикации с критикой в адрес болельщиков и некоторых игроков команды, которая ошибочно попала на сайт.

Пресс-атташе и директор по связям с общественностью футбольного "Спартака" Леонид Трахтенберг покидает свои посты по собственному желанию. Об этом он заявил незадолго до начала матча против "Краснодара", сообщает "Матч ТВ".

Поводом для этого стала публикация на официальном сайте команды в разделе "Пресса о "Спартаке", в которой критиковались некоторые игроки и болельщики клуба. Спустя час она была удалена.

— Кто-то посчитал, что это написал Трахтенберг, но я таких слов не употребляю. Учитывая, что подобное произошло на моём поле, то я несу за это ответственность. Считаю, что это непростительная оплошность. Поэтому я принял решение покинуть посты пресс-атташе и директора по связям с общественностью "Спартака", — заявил Трахтенберг.