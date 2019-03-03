Опубликован топ самых популярных городов России для отдыха с детьми

Рейтинг составили на основе данных о брони отелей и апартаментов для семейного проживания c детьми за 2018 год.

Санкт-Петербург, Cочи и Ялта стали самыми востребованными городами России для отдыха с детьми, сообщает Tvil.ru.

В список также вошли Москва и Казань, Анапа и Ейск, Кисловодск и Пятигорск, а также Ялта и Евпатория.

Специалисты составили рейтинг на основе данных о брони отелей и апартаментов для семейного проживания c детьми за прошлый год. Экскурсионные семейные поездки чаще всего бронируют на трёхдневный период в Казани, до пяти дней — в Петербурге, где сутки проживания стоят около 2,9 тысячи рублей. В Москве семьи платят примерно 3,7 тысячи рублей за суточное проживание.

Также туристы с детьми бронируют около шести дней в Пятигорске и десяти дней в Евпатории. В Кисловодске проживание в отеле стоит 1,6 тысячи рублей, а в Ялте — примерно 2,8 тысячи рублей.

Дешевле всего жильё обходится путешествующим семьям на курортах Кавказских Минеральных Вод (1,6 тысячи рублей в сутки), в Евпатории и Ейске (2 тысячи рублей).