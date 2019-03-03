На протяжении уже многих лет в Пхеньяне действует Свято-Троицкий собор в качестве символа корейско-российской дружбы.

Патриарх Кирилл может посетить КНДР по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщил Патриарший экзарх в Юго-Восточной Азии митрополит Сергий.

— Они (КНДР. — Прим. Лайфа) с удовольствием принимают нас в гости, мы там служим, меня признают как правящего епископа, — подчеркнул священнослужитель.

По словам Сергия, у КНДР нет вопросов к деятельности РПЦ на территории страны — в Северной Корее с 2006 года действует Свято-Троицкий собор, как знак дружбы между странами, в который приходят сотрудники болгарского и румынского посольств, а также российские дипломаты.