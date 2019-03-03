Посол РФ ждёт извинений от британского СМИ за клевету в свой адрес

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова также раскритиковала "расследование" журналистов Соединённого Королевства.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко ждёт от британской газеты The Mail on Sunday официальных извинений за клевету в его адрес. Соответствующее письмо направлено в адрес главного редактора издания Тэда Вeрити.

— Распространённая вашей газетой информация о том, что посол А. В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствует действительности, — говорится в послании.

Дипломаты отметили, что Яковенко работал в постпредстве при ООН с 1981 по 1986 год и покинул его в связи с завершением срока командировки. Поэтому "информация о его высылке является грубой ложью", добавили в посольстве. Кроме того, не соответствуют действительности и данные о награждении посла госнаградой за "шпионскую деятельность".

— Учитывая вышеизложенное, посол ждёт ваших извинений, — подчёркивается в письме изданию.

Ранее газета The Mail on Sunday написала, что Яковенко, работая в постпредстве РФ при ООН в 1981–1986 годах в Нью-Йорке, якобы был выслан из страны за шпионаж, а в 1998 году — награждён госорденом за "шпионскую деятельность".

Это заявление раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, британские журналисты в очередной раз показали, что "дурно образованы и плохо воспитаны".