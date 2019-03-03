Президент Алжира подал документы для регистрации на выборах главы государства

Действующий президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика подал документы для регистрации в качестве кандидата для участия в президентских выборах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стоит отметить, что в случае победы это будет пятый срок для 82-летнего политика.

На фоне этого в стране продолжаются многотысячные акции протеста против действующего главы государства и его выдвижения на очередные выборы. Сам Бутефлика находится в больнице в Женеве. Врачи оценивали его состояние как критическое.