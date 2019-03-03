Такого мы вам ещё не показывали. Старт Универсиады: интерактивный репортаж

XXIX Всемирная зимняя универсиада стартовала в Красноярске 2 марта. Торжественная церемония открытия игр длилась почти три часа, а готовились к ней около двух лет! Режиссёром стал известный российский фигурист и посол соревнований Илья Авербух.
Большая часть шоу была посвящена истории Сибири и Красноярска, чтобы все гости смогли познакомиться с культурой столицы Универсиады-2019. Мероприятие на "Платинум-арене" посетили президент России Владимир Путин, глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, губернатор Красноярского края Александр Усс, а также знаменитые спортсмены и артисты.
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Гигарама Универсиады в КрасноярскеЗагрузить
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