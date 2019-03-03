США планируют создать лазерное оружие для бронетранспортёров

США намерены создать лазерное оружие на шасси бронетранспортёра Stryker. Соответствующий запрос на информацию о компаниях, способных выполнить этот заказ, был размещён на сайте госзакупок.

Заказ был сделан Управлением космической и противоракетной обороны при Стратегическом командовании Вооружённых сил страны. В Пентагоне рассчитывают изучить возможности повышения эффективности использования установки High Energy Laser, в частности управление лазерным лучом и способы охлаждения такого оружия.

В оборонном ведомстве планируют получить такой вид вооружения, но меньших размеров для оснащения бронемашины Stryker. На развёртывание установки должно уходить не более пяти минут, а интервалы между выстрелами должны составлять 0,02 секунды.