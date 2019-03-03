Болтон заявил о готовности Трампа к новой встрече с Ким Чен Ыном

По его мнению, результат саммита в Ханое имел большую выгоду для Вашингтона, нежели для Пхеньяна.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CBS заявил, что Дональд Трамп готов провести новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

— Как я сказал, президент полностью готов к тому, чтобы продолжать переговоры на более низком уровне или вновь встретиться с Ким Чен Ыном, когда для этого наступит подходящее время, — заявил Болтон.

Он отметил, что озвученные американской стороной предложения по денуклеаризации Корейского полуострова не имеют срока давности.

По его мнению, результат саммита в Ханое имел большую выгоду для Вашингтона, нежели для Пхеньяна, а Трамп сумел полностью отстоять национальные интересы США.

США, по словам Болтона, сумели в очередной раз показать КНДР, какой перед ней открывается потенциал в случае разоружения, а также Северной Корее была предложена лучшая сделка из всех, которые она может получить.

Напомним, главы государств досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. Трамп заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе.