В испанской газете пожалели войска Гитлера, воевавшие при взятии Берлина

Кроме того, автор статьи "Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет" Мануэль Вильяторо также осудил стратегические решения СССР и отметил, что, по данным историка Хесуса Эрнандеса, фотоснимок "Знамя Победы над Рейхстагом" — постановочный.

Испанская газета ABC опубликовала материал, в котором выразила сочувствие гитлеровцам, принимавшим участие в военных действиях при взятии Берлина.

В материале отмечается, что уже к началу битвы за Берлин было ясно, что советские войска одержат победу, так как у Гитлера "едва набралось бы 800 тысяч солдат", при этом большинство из них были "бедными детьми", заманенными на войну обманом.

Автор статьи "Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет" Мануэль Вильяторо также осудил стратегические решения СССР и отметил, что, по данным историка Хесуса Эрнандеса, фотоснимок "Знамя Победы над Рейхстагом" —постановочный.

—Она (фотография. — Прим. Лайфа) появилась не в ходе боёв, а в результате любопытной фотосессии, организованной через несколько дней после взятия Берлина по настоянию одного бойкого репортёра, желавшего во что бы то ни стало остаться в истории, — отметил он.

При этом он раскритиковал приказ № 227 "Ни шагу назад!" Иосифа Сталина. По его мнению, он служит доказательством того, что Сталин "всегда, не задумываясь, посылал на смерть тысячи солдат ради своих целей".