В Израиле приостановили продажу билетов на Евровидение

Как это часто бывает в подобной ситуации, всему виной — блат и желание увидеть конкурс с лучших мест.

Организаторы Евровидения-2019 приостановили распространение билетов из-за подозрений о продаже лучших мест некоторым местным знаменитостям. Об этом сообщает телерадиокорпорация "Кан".

Отмечается, что билеты были предложены нескольким высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо широкой публики. При этом если нарушения подтвердятся, то продажа будет возобновлена.

Также ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан приказал пресекать спекуляции билетами на Евровидение на вторичном рынке.