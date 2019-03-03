На юге Приморья нашли раненого дальневосточного леопарда. Об этом сообщает официальный сайт национального парка "Земля леопарда".
— Молодой самец был отловлен вблизи государственного природного биосферного заповедника "Кедровая падь" (ФГБУ "Земля леопарда") в районе посёлка Приморский, — говорится в сообщении.
Ветеринарный осмотр показал, что леопард пострадал от укусов хищника. Пострадавшее животное было доставлено Центр реабилитации тигров и других редких животных.
В настоящий момент леопард находится в тяжёлом состоянии.
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