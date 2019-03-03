Стало известно, в какие музеи Москвы вход для женщин будет бесплатным 8 Марта

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Стало известно, в какие музеи Москвы вход для женщин будет бесплатным 8 Марта

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Фото: © Агентство городских новостей «Москва» /Антон Кардашов 

На официальном портале Правительства Москвы опубликовали полный перечень музеев, который женщины смогут бесплатно посетить в праздничный день.

Как уточняется, москвички смогут ознакомиться с экспозициями Третьяковской галереи, Музея искусства народов Востока, культурного центра "Интеграция" имени Н.А. Островского, Музея кино и многих других.

— Список музеев ещё дополняется, — отметили в заявлении пресс-службы.

Напомним, в этом году в акции участвуют музеи по всей России.

Ранее Лайф рассказывал о председателе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетнёвой, которая попросила в подарок на 8 Марта снизить цены на цветы перед праздником.

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