Стало известно, в какие музеи Москвы вход для женщин будет бесплатным 8 Марта

На официальном портале Правительства Москвы опубликовали полный перечень музеев, который женщины смогут бесплатно посетить в праздничный день.
Как уточняется, москвички смогут ознакомиться с экспозициями Третьяковской галереи, Музея искусства народов Востока, культурного центра "Интеграция" имени Н.А. Островского, Музея кино и многих других.
— Список музеев ещё дополняется, — отметили в заявлении пресс-службы.
Напомним, в этом году в акции участвуют музеи по всей России.
Ранее Лайф рассказывал о председателе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетнёвой, которая попросила в подарок на 8 Марта снизить цены на цветы перед праздником.
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