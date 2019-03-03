Власти выделят 11 млн рублей пострадавшим при пожаре в дагестанском селе

Власти Дагестана выделят из республиканского бюджета 11 миллионов рублей пострадавшим при пожаре в селе Тисси-Ахитли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Отмечается, что эти средства пойдут на строительство новых домов и восстановление имущества местных жителей.

Как рассказал начальник МЧС по Дагестану Нариман Казимагамедов, компенсационные выплаты люди получат до конца марта текущего года.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что в результате пожара сгорело 17 домов (из них 11 полностью, 6 — частично) и 14 строений.

Как писал Лайф, пожар в Тисси-Ахитли произошёл 1 марта, а его площадь составила более трёх тысяч квадратных метров. Одной из основных версий рассматривают попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено. Также было опубликовано видео с полыхающим селом.